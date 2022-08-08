خاص: عن الحكومة الجديدة.. «لنقي»: جس نبض وإرباك للمشهد السياسي

قال عضو المجلس الأعلى للدولة أحمد لنقي إنّ التسريبات التي ظهرت مؤخرا عن احتمالية تشكيل حكومة ثالثة يمكن أن تكون جس نبض أو للتّشويش وإرباك المشهد السياسي.

وأوضح لنقي في تصريح لشبكة «عين ليبيا» أنّ رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة فقد الكثير من الأوراق التي كانت بين يديه، معتبرا أنّ الحل يكمن في توحيد السّلطة التنفيذية في أسرع وقت ممكن وبسط إرادتها على كامل البلاد.

واعتبر لنقي موقف المجتمع الدولي إزاء التطوّرات السّياسية في البلاد بالفوضى العارمة نتيجة الانقسامات السّياسية و العسكرية بين الأطراف المحلية.

وحذّر عضو المجلس الأعلى للدولة من عواقب استمرار غياب الإرادة الوطنية والقرار السّيادي في ليبيـا نتيجة تسليمها للمجتمع الدّولي الذي لا يهتم بالشّأن الداخلي لدولة أهلها سلّموا إرادتهم للخارج، وفقا لقوله.