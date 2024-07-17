خاص.. فريق من شركة «بتروجت» المصرية يزور طرابلس خلال الفترة القادمة

يتوجه فريق من شركة المشروعات البترولية والاستشارات الفنية المصرية «بتروجت» التي يرأس مجلس إدارتها المهندس وليد لطفي رئيس مجلس الإدارة والتابعة لهيئة البترول المصرية إلى العاصمة طرابلس خلال الفترة المقبلة.

وقال مصدر مسؤول في الشركة في تصريحات خاصة لشبكة “عين ليببا”، إن الوفد سيلتقي عددا من المسؤولين في المؤسسة الوطنية للنفط ورؤساء الشركات، وسيبحث معه فرص التعاون في مجال النفط والمشاركة في المشروعات النفطية.

وأشار المصدر إلى أنه سيتم أيضا بحث فرص التعاون في إنشاء المشروعات الجديدة والمستودعات ومعامل التكرير وخطوط الأنابيب.

وأكد المصدر أن شركة «بتروجت» متواجدة في السوق الليبي منذ سنوات وعملت عدة مشروعات مع المؤسسة الوطنية للنفط، مشيرا إلى أن هذه الزيارة تأتي بعد فترة توقف وأن الشركة حريصة على التواجد داخل السوق الليبي.

وتتواجد شركة “بتروجت” في ليبيا منذ 2004 ، وقامت بتصميم وتنفيذ عدة مشروعات كان أهمها مد خط “الشرارة – مليتة” بطول 725 كلم بقطر 30 بوصة لنقل النفط الخام في مدة قياسية مدتها 10 أشهر، بالإضافة إلى خط “السرير -انتصار” للغاز بطول 195 كيلو متر بقطر 20 بوصة.

وتم إنشاء “بتروجت” عام 1975 كإحدى شركات قطاع البترول المصري المتخصصة في إنشاء مشروعات متكاملة كمقاول عام لأعمال التصميم والتوريد والتنفيذ للمشروعات الكبرى بقطاعات البترول والغاز والبتروكيماويات والطاقة والمشروعات الصناعية ومشروعات البنية الأساسية والمباني بالشرق الأوسط وأفريقيا.