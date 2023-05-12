خاص.. قتلى وجرحى في اشتباكات الزاوية.. والجيش يتمكّن من فضّها

أفاد المتحدث باسم جهاز الإسعاف والطوارئ أسامة علي في تصريح لـ«عين ليبيا» بسقوط قتيلين في الاشتباكات التي شهدتها مدينة الزاوية ليلة البارحة.

من جانبه، ذكر أشار المكتب الإعلامي لمركز طب الطوارئ إلى إصابة 5 مدنيين بينهم طفل وامرأة، جراء الاشتباكات الدائرة بمنطقة ضي الهلال في الزاوية.

وأوضح المكتب لـ«عين ليبيا» أنّه جرى إجلاء 25 عائلة من مناطق الاشتباكات في الزاوية، مضيفا أنّه جرى إجلاء 35 حالة من مركز الكلى الواقع في منطقة النزاع.

وكان المكتب الإعلامي بالمنطقة العسكرية الساحل الغربي صرح لـ«عين ليبيا» بتمكن قوات الجيش المتمثلة في اللواء 52 والكتيبة 103 مُشاة من إيقاف الاشتباكات، وأنّها قامت بتسليم المتسببين فيها إلى الجهات الأمنية المختصة.