خاص: قوائم المترشحين ستُنشر يومي 23 و24 الشهر الجاري

أفاد عضو المفوضية الوطنية العليا للانتخابات أبوبكر وامر لـ«عين ليبيا» بأن المفوضية ستنشر القوائم المبدئية للمترشحين للانتخابات الرئاسية خلال يومي 23 و 24 من الشهر الجاري

وأوضح وامر في تصريحه الخاص، أنّ ملفات المترشحين للانتخابات الرئاسية لازالت عند مكتب النائب العام، وشؤون الجوزات والجنسية، وجهاز المباحث الجنائية، لدراستها والتّأكد من مطابقتها للقانون.

وأضاف وامر أن باب الطعون ستُفتح مباشرة، لاستقبال الطعون والفصل فيها خلال 12 يوم القادمين، ليتم بعدها اعلان القوائم النهائية للمترشحين.