خاص: لجنة 5+5 ستبحث في سبها تأمين الانتخابات

أفاد مصدر مقرب من اللجنة العسكرية المشتركة 5+5، لـ”عين ليبيا”، بأن البعثة الأممية في ليبيا حددت مبدئيا يوم الثلاثاء القادم الموافق 16 مايو الجاري، موعدا للاجتماع العسكري والأمني في مدينة سبها، والذي سيحضره أطراف عسكرية وامنية فاعلة ولجنة 5+5.

وأضاف المصدر أن الاجتماع يأتي استكمالا لاجتماعي بنغازي وطرابلس، وسيخصص لبحث مسألة تأمين الانتخابات، وتشكيل القوة العسكرية المشتركة، وتوحيد المؤسسة العسكرية.

وأشار المصدر إلى أن عدد من الدول الفاعلة أرسلت رسائل إلى الأطراف المحلية على الأرض بعدم إجراء تحركات عسكرية، وأن هذا سيعرضها للخطر والعقوبات.

وفي وقت سابق، أفاد عضو اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 اللواء مصطفى يحيى، بأن اللجنة ستجتمع خلال الأيام القادمة في مدينة سبها.

وأوضح اللواء يحيى في تصريح لقناة “ليبيا بانوراما”، أن اجتماع سبها سيكون جزء من الاجتماعات التي عقدتها اللجنة الفترة الماضية في تونس وطرابلس وبنغازي.

بدوره قال عضو لجنة 5+5 اللواء مختار النقاصة، إن اجتماع اللجنة العسكرية والقادة الأمنيين والعسكريين الممثلين عن المنطقة الغربية والقيادة العامة سيكون في منصف شهر مايو بمدينة سبها.

وأضاف اللواء النقاصة، أن الاجتماع سيكون لاستكمال ملف إخراج المرتزقة وسيركز على إطلاق سراح المحتجزين وعودة المهجرين إلى مدنهم.

هذا وأكّدت اللجنة العسكرية المشتركة 5+5 والقادة الأمنيين والعسكرييين على ضرورة الالتزام الكامل بما نتج عن الحوار بين اللجنة والقادة العسكريين والأمنيين في اجتماعي طرابلس وبنغازي.

وشدد البيان الختامي لاجتماع بنغازي يوم 8 أبريل الماضي، على الاستعداد لتقديم كافة أشكال الدعم لتأمين الانتخابات، ودعم جهود اللجنة العسكرية المشتركة ولجنة التواصل الليبية المنبثقة عنها في إخراج المرتزقة والمقاتلين الأجانب.

وأشار البيان إلى ضرورة البدء بمعالجة مشاكل النازحين والمهجرين والمفقودين وضمان العودة الآمنة لهم بالتنسيق بين الأجهزة الأمنية المعنية من مختلف مناطق ليبيا.

ودعا البيان إلى تبادل المعلومات فيما يخص المحتجزين لدى الطرفين، والبدء باتخاذ خطوات عملية في الإسراع بتبادل المحتجزين، إلى جانب تحديد موعد الاجتماع القادم بعد شهر رمضان في مدينة سبها.