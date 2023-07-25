خاص.. لقاء لتسوية ملف رجال الأعمال الليبيين المعتقلين سابقاً في الإمارات

عُقِد في العاصمة التونسية، لقاء جمع بين رجال الأعمال الليبيين المعتقلين سابقاً في دولة الإمارات، مع محمد علي الشامسي سفير الإمارات لدى ليبيا.

وبحسب ما أفاد مصدر مسؤول بوزارة الخارجية بحكومة الوحدة الوطنية لـ”عين ليبيا”، فإن اللقاء تم بتنسيق وترتيب مباشر من وزيرة الخارجية نجلاء المنقوش.

ونقل المصدر عن سفير الإمارات تأكيده لرجال الأعمال الليبيين خلال اللقاء، حرص دولة الإمارات على تطوير وتوثيق العلاقة بين البلدين الشقيقين وأنه مكلف من دولته بتسوية ملف قضية رجال الأعمال الليبيين المعتقلين سابقاً في الإمارات وكل الملفات العالقة بين البلدين.

واعتقلت السلطات الإماراتية، عام 2015م، رجال الأعمال الليبيين كمال ومحمد الضراط وسليم العرادي وعيسى مناع بتهمة دعم ثورة 17 فبراير الليبية، قبل أن يتم إطلاق سراحه.

ووجهت السلطات الإماراتية 3 تهم لكل من (كمال ومحمد وسليم وعيسى) متعلقة بالشأن الداخلي الليبي (تمويل ودعم والتعاون مع كتيبة 17 فبراير والقوات التابعة لعملية فجر ليبيا) الذين وصفتهم لائحة الاتهام بالمنظمات الإرهابية، في حين لم تقم أي دولة في العالم بوضعهما في قوائم الإرهاب بما في ذلك دولة الإمارات.