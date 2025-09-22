خاص.. لقاء روما لا علاقة له ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا

أفاد مصدر مسؤول ببعثة الأمم المتحدة للدعم في ليبيا أن البعثة تعمل بشكل جدي على تنفيذ خارطة الطريق التي قدمتها المبعوثة الأممية إلى ليبيا هانا تيتيه في إحاطتها الأخيرة أمام مجلس الأمن الدولي.

وأكد المصدر لـ”عين ليبيا”، أن ما يتردد في الإعلام بعد لقاء إبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وصدام حفتر، إلى جانب مسعد بولس، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب، حول دمج الحكومتين في ليييا ليس لهم به أي علاقة ولن يؤثر في عملية تنفيذ الخارطة الجديدة.

وشدد المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، على أن الخطة التي طرحتها المبعوثة الأممية تسير بشكل جيد، وأن الأخيرة تواصلت مع كل الأطراف الليبية المعنية.

وفي وقت سابق، كشفت صحيفتا “كوريري ديلا سيرا” و”لا ريبوبليكا” الإيطاليتان عن عقد اجتماع غير معلن في العاصمة روما جمع ممثلين عن طرفي الأزمة الليبية، في خطوة اعتُبرت مؤشرًا على تحرك دبلوماسي جديد لإحياء قنوات التواصل بين الأطراف.

وبحسب التقارير، شارك في الاجتماع المغلق إبراهيم الدبيبة، مستشار رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، وصدام حفتر، إلى جانب مسعد بولس، المبعوث الخاص للرئيس الأمريكي دونالد ترامب.

وأوضحت التقارير الإعلامية أن الاجتماع عُقِد في أجواء من السرية وبترتيبات أمنية مشددة، فيما اكتفت إيطاليا بلعب دور المسهّل لهذه المحادثات، بينما تتولى الولايات المتحدة وقطر قيادة الجهود الهادفة إلى تهدئة الأوضاع ومنع أي تصعيد جديد.