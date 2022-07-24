خاص: لواء المحجوب ينحاز للوطن

أكد مصدر مسؤول بلواء المحجوب، أن اللواء تحت تعليمات رئاسة الأركان العامة بالجيش الليبي، وأن ما حدث يوم السبت، يتحمل مسؤوليته من قاموا به، و أنهم لا يمثلون لواء المحجوب.

وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته لأنه غير مخول بالتصريح الإعلامي لـ”عين ليبيا”، أنهم لن يسمحوا بأن تهان تضحيات شهداء اللواء بسبب أفعال فردية يتحمل مسؤوليتها من قام بها.

كما أكد المصدر على أن “اللواء ينحاز للوطن ولا مكان للمفتنين بيننا الراغبين في إشغال الفتنة داخل المدينة‏”.

واندلعت اشتباكات في وقت سابق من يوم السب، قرب البوابة الغربية لمدينة مصراتة، بين القوة المشتركة مصراتة، ولواء المحجوب.

وبدأت الاشتباكات عند بوابة الدافنية، وتوسعت إلى محيط الطريق الساحلي، المؤدي إلى العاصمة طرابلس، حيث حاولت القوة المشتركة مداهمة تمركز لواء المحجوب في تقاطع زريق.