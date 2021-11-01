خاص: ليبيا ترفض مشاركة إسرائيل في مؤتمر باريس

أكد مصدر قريب من رئيس حكومة الوحدة الوطنية عبد الحميد الدبيبة، في تعليق له على الخبر المنشور بشبكة “عين ليبيا” حول مشاركة إسرائيل واليونان وقبرص في مؤتمر باريس حول ليبيا الذي يُعقد يوم 12 نوفمبر الجاري، أن ليبيا ترفض ذلك.

وأوضح المصدر لـ”عين ليبيا”، أن هذا الرفض جاء أثناء لقاء رئيس الوزراء عبد الحميد الدبيبة، مساء اليوم، بالرئيس الفرنسي إيمانويل ماكرون، على هامش قمة تغير المناخ العالمي في إسكتلندا.

كما أكد المصدر على أن ليبيا سيكون لها دور فعال في مؤتمر باريس ودعم قوي من الأشقاء والأصدقاء الذين حضروا لقاء طرابلس التاريخي، حسب وصفه.

ونوه إلى أن رئيس الحكومة اشترط ذلك خلال تلقيه دعوة حضور المؤتمر من وزير الخارجية الفرنسي جان إيف لودريان.