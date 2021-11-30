خاص: محكمة الزاوية تقبل طعناً ضد ترشح حفتر للانتخابات

أفاد مصدر خاص لـ«عين ليبيا» أنّ لجنة الطعون بالمحكمة الابتدائية الزاوية قبلت طعنا مقدما ضد ترشح خليفة حفتر للانتخابات الرئاسية.

المصدر أوضح أنّ محكمة الزاوية الابتدائية لم تعتد بما صدر مؤخرا في قرار المجلس الأعلى للقضاء، حيث تعتبره قرار وليس قانون.

وذكر المصدر أنّه جرى تعيين لجنة جديدة للنظر في الطعون المقدمة ضد المترشحين الرئاسيين في محكمة الزاوية.

وأضاف المصدر أنّ القضاة يعملون ضمن القانون الذي يجيز الطعن في أي محكمة.

هذا والمحكمة أن ما أصدره المجلس الأعلى للقضاء قرارا وليس قانوناً ما يجيز لها إمكانية استقبال الطعون والبت فيها.