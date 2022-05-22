خاص: مدريد تحتضن لقاء موسعاً حول الأزمة الليبية

أفاد مراسل شبكة “عين ليبيا” بمدريد، بأن الاستعدادات تُجرى لعقد لقاء تحت إشراف الاتحاد الأوروبي والأمم المتحدة، في العاصمة الإسبانية، يوم غد الاثنين، على مستوى رفيع.

وسيشارك في اللقاء عضو المجلس الرئاسي عبد الله اللافي، ووزراء الداخلية والعمل، ورئيس الأركان العامة الفريق أول ركن محمد الحداد، وبعض المسؤولين والمدراء العامون برئاسة مجلس الوزراء لحكومة الوحدة الوطنية.

ومن بين النقاط الأساسية التي سيتم مناقشتها خلال اللقاء، الكيفية المثالية لدمج واستيعاب المجموعات المسلحة في مؤسسات الدولة.

كما سيتم عقد لقاء على هامش هذا اللقاء، مع مجموعة اللجنة العسكرية المشتركة 5+5.

وأشار مراسل “عين ليبيا” إلى أن الدعوة وجهت إلى رئيس الأركان بقوات حفتر، الفريق عبد الرزاق الناظوري للمشاركة في اللقاء، ولكن لم يتم تأكيد مشاركته حتى الآن.

وهذا وستقوم شبكة “عين ليبيا” بتغطية اللقاء ومستجداته أولاً بأول.