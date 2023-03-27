خاص: مفاوضات مستمرة لإخراج «فاغنر» من قاعدة الجفرة

أفاد مسؤول حكومي لـ”عين ليبيا”، بأنه لم يتم الاتفاق على جدول زمني مع قوات “فاغنر” الروسية بشأن الانسحاب من قاعدة الجفرة الجوية التي توصف بأنها ذات أهمية إستراتيجية كبيرة.



وأضاف المصدر الذي فضل عدم الكشف عن هويته، أنن المفاوضات ما زالت مستمرة لإخراج وإنسحاب مرتقزة “فاغنر” الروسية.

وفي سياقٍ ذي صلة، شددت مساعدة وزير الخارجية الأمريكية لشؤون الشرق الأدنى باربرا ليف، على أنّ “فاغنر” صُنفت مؤخرًا منظمة إجرامية عابرة للحدود تزعزع الاستقرار في ليبيا والمنطقة.

جاء ذلك خلال لقائها خليفة حفتر ببنغازي مع الوفد الأمريكي، الأسبوع الماضي، حيث نوقش فيه أهمية حماية سيادة ليبيا من خلال إجبار جميع المقاتلين والقوات والمرتزقة الأجانب على مغادرة البلاد.

هذا وقال قائد القيادة الأمريكية في إفريقيا “أفريكوم” الجنرال مايكل لانغلي، إنّ أنشطة فاغنر الروسية في ليبيا ومالي وجمهورية إفريقيا الوسطى مزعزعة للاستقرار، عبر “تكتيكات وحشية” و”انتهاكات حقوق الإنسان”.

وذكر لانغلي في كلمة على هامش مؤتمر رؤساء الدفاع في إفريقيا الذي عُقِد في روما الشهر الجاري، أنّ رد الولايات المتحدة على اختراق مجموعة فاغنر الروسية يكمن في دعم الدول الأفريقية من خلال نهج شامل.