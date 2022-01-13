خاص: مقتل مواطنان على أيدي المرتزقة في جنوب ليبيا

أفاد مصدر خاص من الكفرة بوفاة عبد الرؤوف الأبيرش متأثرا بإصابته عقب تعرضه لإطلاق نار في منطقة المثلث الحدودي مع السودان وتشاد.

وأوضح المصدر لـ”عين ليبيا”، أنّ منطقة المثلث الحدودي تتكرر فيها عمليات السطو والهجوم على المواطنين الليبيين، مشيراً إلى مقتل شاب آخر من منطقة الرياينة؛ وإصابة آخرين في أكثر من عملية سطو على آلياتهم، على أيدي المرتزقة المتواجدين في المنطقة.

يُشار إلى أنّ كتيبة سُبل السلام التابعة لقوات لحفتر في مدينة الكفرة أعلنت عن إغلاق المنفذ الحدودي مع دولتي السودان وتشاد إلى حين إشعار آخر.