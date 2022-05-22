خاص: مكافحة الأمراض يتوقع أن تصل الموجة الخامسة من كورونا إلى ليبيا

قال مدير ادارة التطعيمات في المركز الوطني لمكافحة الامراض عبدالباسط اسميو إن بعض دول العالم تشهد موجة خامسة من كورونا، ويتوقع وصولها إلى ليبيا مثل ماحدث مع الموجات السابقة.

وفي تصريح لـ “عين ليبيا” ذكر اسميو أنّ الموجة الخامسة المنتشرة في عدد من دول العالم هو نوع اوميكرون سريع الانتشار، ولكن أعراضه ليست شديدة.

وأشار اسميو إلى وجود عزوف من قبل المواطنين لأخذ اللقاحات المضادة للكورونا، داعيا إياهم إلى الإسراع في أخذ اللقاحات ذلك لغرض الوصول للمناعة المجتمعية للوباء.

وارجع اسميو اسباب العزوف على أخذ اللقاحات بأنه يعود إلى انخفاض عدد الإصابات، موضحا أنّه عندما ترتفع عدد الإصابات يزيد إقبال المواطنين على مراكز التطعيم.

وفي سياق منفصل، أفاد اسميو بوصول نصف مليون جرعة من تطعيمات شلل الاطفال، موضحا أنّها تعطى تعطى للاطفال المواليد والذين أعمارهم 9 اشهر.