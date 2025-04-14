خاص.. نادي المدينة يُنهي عقد «العشري» بالتراضي.. وديديه غوميز مرشح لخلافته

كشفت مصادر خاصة لشبكة “عين ليبيا” أن إدارة نادي المدينة الليبي توصلت إلى اتفاق مع المدير الفني المصري طارق العشري يقضي بإنهاء العقد بالتراضي بين الطرفين، وذلك قبل انطلاق منافسات مرحلة “السداسي” من الدوري الليبي الممتاز.

وجاء هذا القرار بعد مراجعة شاملة لأداء الفريق في المرحلة الماضية، والتي شهدت تذبذبًا في النتائج، وعدم الاستقرار الفني المطلوب، ما دفع إدارة النادي إلى التفكير في ضخ دماء جديدة في الجهاز الفني بحثًا عن انتفاضة في المرحلة الحاسمة من الموسم.

نهاية ودية لتجربة قصيرة

العشري، الذي تولى تدريب الفريق منتصف الموسم الجاري، لم يتمكن من تحقيق الطموحات المرجوة، رغم الإمكانيات التي وفرتها له إدارة النادي والدعم الجماهيري الكبير، ما جعل الخيار الأنسب للطرفين هو الانفصال بهدوء واحترافية.

وأكدت المصادر أن الاجتماع بين العشري وإدارة النادي جرى في أجواء إيجابية، وتم الاتفاق على فسخ العقد بالتراضي دون أي نزاع مالي أو إداري، مع توجيه الشكر للمدرب المصري على الجهود التي قدمها خلال فترة إشرافه على الفريق.

الفرنسي ديديه غوميز يدخل الصورة

في ذات السياق، علمت “المصادر” أن إدارة نادي المدينة وضعت اسم المدرب الفرنسي ديديه غوميز دا روزا ضمن أبرز المرشحين لتولي قيادة الفريق الفنية في مرحلة السداسي، والتي تُعد مفصلية في مسيرة النادي هذا الموسم.

غوميز، الذي سبق له تدريب الأهلي طرابلس في هذا الموسم ، يُعرف جيدًا بأجواء الكرة الليبية، ويتمتع بسيرة ذاتية قوية في القارة الإفريقية، حيث قاد فرقًا كبيرة مثل الهلال السوداني، والمريخ، وسيمبا التنزاني.

وتشير المعلومات إلى أن المفاوضات مع غوميز قد بدأت بالفعل، وأن هناك توافقًا مبدئيًا بين الطرفين، في انتظار حسم بعض التفاصيل المالية قبل الإعلان الرسمي عن التعاقد.

إدارة حريصة وجماهير مترقبة

إدارة نادي المدينة تسعى من خلال هذا التغيير إلى إنقاذ الموسم، وتحقيق مشاركة قوية في مرحلة السداسي ، كما تأمل أن يكون المدرب الجديد قادرًا على إعادة ضبط الإيقاع وتحقيق الانسجام داخل المجموعة.

في المقابل، تنتظر جماهير المدينة القرار الرسمي بشأن هوية المدرب الجديد، وسط حالة من الترقب والأمل بأن يقود الفريق إلى استعادة بريقه المحلي والمنافسة على المراكز المتقدمة