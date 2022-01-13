خاص: نواب يُطالبون النيابة العامة بإيقاف الدبيبة والتحقيق معه

أفادت عضو مجلس النواب أسماء الخوجة، لأنّ 15 نائبا توجهوا بدعوة إلى النيابة العامة إلى إيقاف رئيس الحكومة عبد الحميد الدبيبة والتحقيق معه.

الخوجة وفي تصريح لـ«عين ليبيا»، ذكرت أنّ المجلس سيعقد الاثنين القادم جلسة برئاسة عقيلة صالح وستخصص لمتابعة إقالة الحكومة وما توصلت إليه لجنة خارطة الطريق.

ودعا النواب رئاسة مجلس النواب بتضمين بند اختيار رئيس حكومة جديدة لتشكيل حكومة تقنوقراط تهتم بالترتيبات الأمنية لرفع القوة القاهرة وتوحيد المؤسسات.

ووجه رئيس مجلس النواب عقيلة صالح دعوة رسمية إلى النواب كافة لحضور الجلسة الرسمية للمجلس الاثنين القادم في طبرق.