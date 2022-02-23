خاص: وفاة 6 اشخاص من عائلة «محمد الميري» في جنزور بسبب التدفئة

أفاد المكتب الإعلامي لبلدية جنزور بوفاة 6 اشخاص من عائلة «محمد الميري» في جنزور بعد اندلاع حريق في منزلهم.

وذكر المكتب الإعلامي لـ«عين ليبيا» أنّه جرى نقل الفتاة السابعة من العائلة إلى المستشفي بعد تعرضها لإصابة شديدة، مما اضطر إلى نلقها إلى قسم العناية الفائقة.

وأضاف المكتب الإعلامي أنّ جهاز البحث الجنائي فتح تحقيقا في الحادثة، وأنّ المؤشرات الأولية كشفت أنّ الحريق اندلع بسبب التدفئة في المنزل، وأنّهم في انتظار تقرير البحث الجنائي والطبيب الشرعي للفصل في الحريق بشكل نهائي.