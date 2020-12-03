خاص: 9 نوّاب من المنطقة الشرقية يُقاطعون جلسة غدامس

أفاد مصدر لـ”عين ليبيا”، بأن 9 نواب من المنطقة الشرقية قد قاطعوا جلسة مجلس النواب المزمع عقدها بمدينة غدامس يوم الاثنين القادم.

وأضاف المصدر أن عدد الأعضاء الذين وصلوا من طنجة المغربية إلى غدامس بلغ 117 نائباً.

هذا ومن المتوقع أن يصل عدد المشاركين في الجلسة 140 نائباً بعد التحاق باقي الأعضاء.

وفي وقت سابق اليوم الخميس، دعت رئاسة مجلس النواب المنعقد في طبرق إلى عقد جلسة في مدينة بنغازي، وذلك بالتزامن مع وصول النوّاب إلى غدامس.

بالتزامن مع وصول أكثر من 100 نائب إلى #غدامس.. رئاسة نواب #طبرق تدعو لعقد جلسة في #بنغازي pic.twitter.com/t475HvOetv — عين ليبيا (@EanLibya) December 3, 2020

وعبر عدد من أعضاء مجلس النواب خلال حفل الاستقبال الذي نُظِم لهم بمقر إقامتهم بفندق باب غدامس عن إصرارهم وتأكيدهم على مواصلة الحوار والتشاور بين أبناء الوطن الواحد وذلك لبناء مؤسسات الدولة الليبية.

وقال النواب في تصريحات لوكالة الأنباء الليبية “وال”، إن اختيار هذه المدينة التاريخية لعقد اجتماعات مجلس النواب الليبي قد جاء تتويجا للاجتماعات والحوارات السابقة التي احتضنتها المدينة.

وأعرب النواب عن أمانيهم وتمنياتهم في أن يستطيعوا أن يحققوا تطلعات الشعب الليبي في تحقيق الاستقرار والأمن في ربوع ليبيا وبناء مؤسسات الدولة المدنية، حسب قولهم.

ووصلت طائرة الخطوط الجوية الليبية اليوم الخميس، مطار غدامس قادمة من المغرب، وعلى متنها أكثر من 100 عضو من مجلس النواب عقب اختتام اجتماعهم التشاوري الذي عُقِد بمدينة طنجة المغربية واتفاقهم على عقد اجتماعهم داخل ليبيا.

وكان في استقبل أعضاء مجلس النواب بالمطار رئيس وأعضاء بلدية غدامس وعدد من الأعيان والمشايخ وضباظ الشرطة والأجهزة الأمنية بمدينة غدامس الكبرى، بحسب ما أفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”.

وشهدت مدينة غدامس منذ أيام استعدادات مكثفة لاستضافة اجتماعات مجلس النواب المرتقبة، والتي تأتي بعد اتفاق أعضاء المجلس خلال اجتماعهم التشاوري الذي عُقِد بمدينة طنجة المغربية على عقد اجتماعهم المقبل داخل ليبيا.

وأفادت وكالة الأنباء الليبية “وال”، بأن هذه الاستعدادت اتخذت لضمان نجاح هذه الاجتماعات في توحيد مجلس النواب، وإنهاء حالة الانقسام التي تشهدها البلاد.

وأشارت الوكالة إلى أن الأجهزة الأمنية والشرطية قد شرعت في تسيير دوريات أمنية ثابتة ومتحركة لتأمين مداخل المدينة ومخارجها، ومقار الاجتماعات والاقامة لضمان حالة من الأمن والاستقرار داخل المدينة.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال عضو مجلس النواب عن مدينة مصراتة محمد الرعيض، إن غدامس ستحتضن أولى جلسات المجلس، على أن تكون جلسة تشاورية وذلك لمناقشة ملفات تخص المرحلة المقبلة.

وأضاف الرعيض في تصريحات تلفزيونية، أن الاجتماعات ستستمر على مدى ثلاثة أيام لغرض التشاور ومن ثم سيتم عقد جلسات رسمية يومي الأحد والاثنين من الأسبوع المقبل.