خالد حفتر يشترط على منتسبي كتيبته التصويت لوالده

كشفت مصادر خاصة من داخل مدينة بنغازي، أن نجل حفتر خالد والذي يرأس اللواء 106 المجحفل التابع لقوات حفتر، اشترط على كل العناصر المنتمية لكتيبته إحضار بطاقتهم الانتخابية مقابل صرف مرتبهم لهذا الشهر.

وأفادت المصادر لصحيفة “القدس العربي”، أن ضباط الأمن في كل الثكنات العسكرية التابعة لحفتر وأبنائه أخبرت عناصرها أنها ستتخذ إجراءات صارمة تجاه من يثبت عدم جلبه لبطاقة الانتخاب، أقلها منعه من استلام مرتب الشهر الجاري.

وأشارت المصادر إلى أن تعميمًا صادرًا من خالد حفتر، يفرض على كل أفراد قواته ضرورة الحضور في معسكراتهم ابتداء من يوم 20 ديسمبر القادم لوضع آلية نقلهم تجاه مراكز الاقتراع للإدلاء بأصواتهم لأبيه في الانتخابات المزمع إجراؤها في 24 من الشهر نفسه.

يُشار إلى أن قانون الانتخاب الصادر عن رئاسة مجلس النواب أتاح للعسكريين لأول مرة حق التصويت في الانتخابات، بعد أن عدّل رئيس مجلس النواب عقيلة صالح المادة التي تمنعهم من التصويت، وهو ما لاقى ترحيبًا كبيرًا من خليفة حفتر الذي وصف هذا التعديل بالقرار التاريخي.

وفي وقت سابق، قدم خليفة حفتر أوراق ترشحه للانتخابات الرئاسية بمقر مفوضية الانتخابات في بنغازي، وتم قبول أوراقه مبدئياً.