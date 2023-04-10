خامس يوم عيد الفصح اليهودي.. اقتحام المسجد الأفصى بعدد 1500 مستوطن

اقتحم أكثر من 1500 مستوطن إسرائيلي، الإثنين، المسجد الأقصى في القدس بحراسة شرطية مشددة، وذلك بمناسبة عيد الفصح اليهودي.

وقالت دائرة الأوقاف الإسلامية في القدس إن 1532 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى اليوم، وأنّ المستوطنين اقتحموا المسجد ضمن 21 مجموعة بحماية الشرطة الإسرائيلية.

والأحد، ذكرت دائرة الأوقاف الإسلامية، أنّ 912 مستوطنا اقتحموا المسجد الأقصى، لكن أرقام اقتحام الإثنين تمثل أضعاف كثيرة لعدد المستوطنين الذين يقتحمون المسجد الأقصى في الأيام العادية والتي تتراوح بين 100-120 مقتحم.

والأسبوع الماضي، دعت جماعات استيطانية لاقتحامات واسعة للمسجد الأقصى بمناسبة عيد الفصح اليهودي المستمر حتى 12 أبريل الجاري.

وصباح الإثنين، تحدّث شهود عيان لوكالة الأناضول التركية أنّ شرطة الاحتلال منعت منذ ما قبل صلاة الفجر الفلسطينيين دون سن 50 عاما من دخول المسجد الأقصى لأداء الصلاة.

وذكر الشهود أنّ قوات من الشرطة انتشرت في ساحات الأقصى قبل السماح لمجموعات من عشرات المستوطنين باقتحامه عبر باب المغاربة في الجدار الغربي للمسجد.

وأشار الشهود إلى أنّ المصلين الموجودين في المسجد احتجوا على الاقتحامات عبر هتاف «الله أكبر»، بينما أدى عدد من الفلسطينيين صلاة الضحى قبالة المصلى القبلي المسقوف.

وتشهد مدينة القدس توترا منذ بداية الأسبوع الماضي، في أعقاب إقدام شرطة الاحتلال على اقتحام المسجد الأقصى ليلاً، ومنع المصلين من الاعتكاف فيه.

وأدت الاقتحامات المتكررة للأقصى إلى توتر واشتباكات في أنحاء الأراضي الفلسطينية والمناطق العربية في الأراضي المحتلة، بالإضافة إلى إطلاق قذائف صاروخية من لبنان وغزة وسوريا.