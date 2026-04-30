خامنئي: «الخليج» سيبقى خارج الهيمنة الأجنبية

أكد المرشد الإيراني مجتبى خامنئي أن الخليج الفارسي يمثل، بحسب وصفه، شرياناً استراتيجياً وحضارياً لإيران والأمم المسلمة في المنطقة، مشيراً إلى أنه يشكل جزءاً من الهوية الإيرانية ويمتلك أهمية اقتصادية عالمية عبر مضيق هرمز وبحر عمان.

وأوضح خامنئي أن هذا الممر المائي كان عبر التاريخ محوراً للصراع بين القوى الكبرى، معتبراً أن المنطقة تعرضت لضغوط ومحاولات نفوذ من “القوى الأجنبية”، في إشارة إلى الولايات المتحدة، التي قال إنها مارست استعراضات قوة في المنطقة.

وأضاف أن الشعب الإيراني قدم، وفق تعبيره، تضحيات كبيرة للحفاظ على استقلال الخليج الفارسي، مشيراً إلى أن الثورة الإسلامية شكلت نقطة تحول في تقليص النفوذ الأجنبي في المنطقة، وأن المرحلة الحالية تمثل امتداداً لهذا المسار.

وأكد أن مستقبل الخليج الفارسي سيكون، كما وصفه، بعيداً عن الوجود الأجنبي، وفي خدمة شعوب المنطقة، مشيراً إلى أن وجود القواعد الأميركية يمثل عاملاً رئيسياً في انعدام الاستقرار، على حد قوله.

وفي سياق متصل، تصاعد التوتر السياسي بين الولايات المتحدة وألمانيا، حيث وجّه الرئيس الأمريكي دونالد ترامب انتقادات للمستشار الألماني فريدريش ميرتس، داعياً إياه إلى التركيز على الأوضاع الداخلية في بلاده وإنهاء الحرب في أوكرانيا بدلاً من الانشغال بملف إيران.

وقال ترامب إن المستشار الألماني لم يحقق تقدماً ملموساً في ملف الأزمة الأوكرانية، مشيراً إلى أن واشنطن تدرس تقليص وجودها العسكري في ألمانيا في ظل استمرار الخلافات بين الجانبين.

وتأتي هذه التصريحات في وقت يشهد فيه التوتر بين واشنطن وبرلين تصاعداً ملحوظاً، بعد خلافات مرتبطة بالموقف من إيران والحرب في أوكرانيا، إضافة إلى تباين في وجهات النظر حول دور الولايات المتحدة في أوروبا.