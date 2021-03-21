خامنئي: السعودية عالقة في مستنقع حرب اليمن

اعتبر المرشد الأعلى للثورة الإيرانية، علي خامنئي، أن السعودية “عالقة في مستنقع” حرب اليمن وأنها “لا تستطيع وقفها أو مواصلتها”، وفق قوله.



ونقلت وسائل إعلام إيرانية عن خامنئي قوله، في كلمة متلفزة ألقاها اليوم الأحد، بمناسبة حلول العام الفارسي الـ1400 الجديد، إن “السعودية عالقة في مستنقع حرب اليمن ولا يمكنها اليوم إيقاف الحرب أو مواصلتها”.

وأضاف خامنئي أن “العدوان على اليمن انطلق في عهد الديمقراطيين في واشنطن وهم من بدأوا دعم السعودية بالأسلحة”.

وشدّد المرشد الأعلى الإيراني على أن “سياسات الولايات لمتحدة الخاصة بدعم السعودية في حرب اليمن وحماية إسرائيل في فلسطين خاطئة”.

وتقود السعودية منذ مارس 2015 التحالف العربي الذي يشن عمليات عسكرية مكثفة في اليمن دعما للحكومة اليمنية المعترف بها دوليا الموالية للرئيس عبد ربه منصور هادي، والتي تحارب قوات الحوثيين المدعومين من إيران والذين يسيطرون على العاصمة صنعاء منذ العام 2014.