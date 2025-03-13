«خامنئي» يردّ بقوّة على «ترامب»: لا تستطيعون منعنا إنتاج «سلاح نووي»

ردذ المرشد الإيراني، علي خامنئي، على رسالة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب، “بالتأكيد على أن ما عرضه الرئيس “ترامب”، ليس سوى “خداع للرأي العام”، متمسكًا “بموقف إيران الرافض لأي محادثات تحت الضغط“.

وقال المرشد الإيراني بقوة على الرسالة الأميركية. وقال في تصريحاتٍ علنية إن “إيران إذا قررت إنتاج سلاح نووي، لن تكون واشنطن قادرة على منعه”، مشيرًا إلى أن “طهران لا تسعى بالفعل إلى هذا الهدف”.

وفي وقت سابق، قال المتحدث باسم وزارة الخارجية الإيرانية إسماعيل بقائي، إن “مسؤولا كبيرا من الإمارات العربية يحمل رسالة من الرئیس الأمریکي دونالد ترامب للقيادة الإيرانية”.

وأشار المتحدث الإيراني، إلى أن “حامل الرسالة الأمريكية، هو أنور قرقاش المستشار الدبلوماسي للرئیس الإماراتي”.

فيما قال ترامب، “إنه حذر طهران في رسالة من أنها قد تواجه عملا عسكريا ما لم توافق على المحادثات بشأن اتفاق نووي”، مشيرا إلى “أنه يريد التوصل إلى اتفاق جديد مع إيران لمنعها من تطوير برنامجها النووي بشكل أكبر”.

وأضاف ترامب أنه “عرض على طهران فرصة للتفاوض أو المخاطرة باستهداف برنامجها النووي”، موضحا في تصريحات لقناة “فوكس بيزنس”: “لقد بعثت لهم رسالة أعبر فيها عن أملي في أن يتفاوضوا، لأن التدخل العسكري سيكون كارثيا بالنسبة لهم”.