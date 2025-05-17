“خامنئي يرد على ترامب: أمريكا استخدمت القوة للإبادة لا السلام

قال المرشد الإيراني علي خامنئي، خلال تعليقاته على تصريحات الرئيس الأمريكي دونالد ترامب في زيارته الأخيرة إلى الشرق الأوسط، إن تصريحات ترامب لا تستحق الرد، مؤكدًا أن الولايات المتحدة استخدمت القوة من أجل الإبادة وليس لإحلال السلام.

وأشار خامنئي إلى أن تصريحات ترامب حول إمكانية استخدام القوة لتحقيق السلام والأمن هي “كذبة واضحة”، مشددًا على أن الإدارات الأمريكية المتعاقبة استخدمت القوة لتدمير غزة ودعم عملائها في إشعال الحروب بالمنطقة.

وتساءل المرشد قائلاً: “متى استخدمت القوة لتحقيق السلام؟ بل على العكس، زودت أمريكا الكيان الصهيوني بقنابل ثقيلة لإسقاطها على أطفال غزة والمستشفيات ومنازل المدنيين في لبنان وأماكن أخرى.”

وأكد خامنئي أن ترامب يسعى لتقديم نموذج للدول العربية على أنها لا تستطيع الصمود أكثر من عشرة أيام دون دعم أمريكا، محاولًا بذلك إحياء نموذج فاشل.

وأضاف: “بهمة الشعوب في المنطقة، يجب أن ترحل أمريكا عن الشرق الأوسط، وهذا هو المصير الحتمي”.

ووصف المرشد الإيراني إسرائيل بأنها “مصدر الفساد والحروب والصراعات في المنطقة”، مشبهًا إياها بـ”الغدة السرطانية التي لا بد من استئصالها”.