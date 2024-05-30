الأسد في طهران معزيا

زار الرئيس السوري بشار الأسد طهران، وقدم التعازي للمرشد الأعلى في إيران علي الخامنئي بوفاة الرئيس الإيراني إبراهيم رئيسي في حادث تحطم طائرة هليكوبتر، ووزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان.

ونقلت وكالة سانا للأنباء أن الرئيس الأسد أكد أن هذه الحادثة الأليمة لن تؤثر على نهج إيران ودعمها للمقاومة ومساندتها للشعب الفلسطيني وأن العلاقات بين سورية وإيران قوية وراسخة لخدمة الشعبين في البلدين، وكذلك لاستقرار المنطقة كلها.

بدوره شكر قائد الثورة الإسلامية الرئيس الأسد على زيارته طهران لتقديم تعازيه للشعب الايراني، وقال الخامنئي: إن الرئيس الراحل إبراهيم رئيسي أدى دوراً بارزاً في تعزيز العلاقات بين طهران ودمشق، وكان لوزير الخارجية حسين أمير عبد اللهيان أيضاً اهتمام ودور خاص في هذا المجال.

ولقي رئيسي حتفه عن 63 عاما في حادث تحطم مروحيته يوم 19 مايو مع 7 أشخاص آخرين بينهم وزير الخارجية الإيراني، حسين أمير عبداللهيان.

وتعود آخر زيارة قام بها الأسد لإيران إلى مايو 2022، وزارها قبل ذلك في 2019.

وإيران هي الحليف الإقليمي الرئيسي لسوريا التي تشهد نزاعا منذ 2011.

وهي تدعم سوريا مالياً وأرسلت آلاف “المسلحين” إلى سوريا بإشراف أعضاء من الحرس الثوري، للقتال إلى جانب النظام.