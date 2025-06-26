خامنئي يعلن النصر على إسرائيل.. زامير يكشف عن عملية سرية داخل إيران

قدّم المرشد الإيراني علي خامنئي، اليوم الخميس، التهاني بالنصر على إسرائيل، مؤكداً أن إسرائيل كادت أن تنهار وتُدمّر تحت الضربات الإيرانية.

واعتبر أن الولايات المتحدة لم تحقق أي إنجاز من الحرب، ودخلت الصراع لأنها شعرت بأن إسرائيل على وشك الانهيار الكامل. وأضاف خامنئي أن العدوان الأمريكي لم يحقق أي نتائج، وأن إيران وجهت صفعة محكمة لأمريكا.

كما صرح المرشد الإيراني علي خامنئي، أن إيران “لن تقبل بالاستسلام تحت أي ظرف”، مشدداً على أن طهران ستلاحق الولايات المتحدة في المحافل القانونية الدولية بسبب ما وصفها بـ”الاعتداءات العسكرية المتكررة على الأراضي الإيرانية”.

وفي كلمة متلفزة، قال خامنئي إن “المواقع النووية الإيرانية لم تتعطل، ولم تحقق أمريكا الكثير من غاراتها الجوية”، لافتاً إلى أن “الرئيس الأمريكي دونالد ترامب يضخم حجم الهجوم الأميركي لكنه يعرف الحقيقة جيداً”.

وأضاف أن “الملف النووي ليس إلا ذريعة، فالمشكلة الحقيقية هي أن الأمريكيين يريدون استسلام إيران”، مؤكداً أن “أي اعتداء جديد سيقابل بتكرار استهداف القواعد الأمريكية في المنطقة”.

واتهم خامنئي الإدارة الأميركية بـ”التدليس والتهويل” في تغطية نتائج الضربات على إيران، قائلاً إن “الذين ضخّموا الهجوم الأميركي، هم أنفسهم من قلّلوا من أثر الضربة الإيرانية التي استهدفت قاعدة العديد في قطر”.

من جهته، صرح رئيس أركان الجيش الإسرائيلي، إيال زامير، بأن عملية سرية نفذت داخل الأراضي الإيرانية خلال فترة الحرب، حيث تحركت مجموعات كوماندوز برية في قلب الأراضي الإيرانية، ما أتاح للجيش الإسرائيلي حرية كاملة في التحرك العملياتي.

وأكد زامير أن الحملة لم تنته بعد وأن التحديات ما زالت قائمة، داعياً إلى اليقظة المستمرة.

مجلس صيانة الدستور الإيراني يوافق على إلزام الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية

أعلن مجلس صيانة الدستور الإيراني اليوم الخميس الموافقة على خطة تلزم الحكومة بتعليق التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية، حتى يتم ضمان السيادة الوطنية وسلامة أراضي البلاد، خصوصاً لحماية أمن العلماء والمراكز النووية الإيرانية.

وأكد المتحدث باسم المجلس أن القرار جاء بهدف حماية المصالح الوطنية، ويشمل تعليق أي شكل من أشكال التعاون مع الوكالة الدولية للطاقة الذرية.

وكان البرلمان الإيراني قد أقر الأربعاء مشروع قانون مماثل، بعد موافقة لجنة الأمن القومي والسياسة الخارجية على تفاصيله، والتي تضمنت أيضاً الدعوة إلى مقاضاة مدير الوكالة رافائيل غروسي بتهمة تقديم تقارير كاذبة والتجسس على المنشآت النووية في إيران.

الإعلام الإيراني: هجمات إسرائيل تقتل عالماً نووياً و12 من أفراد عائلته و20 تلميذاً في المدارس

كشف وزير التربية والتعليم الإيراني علي رضا كاظمي عن حصيلة الخسائر البشرية والمادية التي خلفتها الهجمات الإسرائيلية على إيران، مؤكداً استشهاد 20 تلميذاً وعدد من المعلمين نتيجة العدوان الإسرائيلي الذي تسبب أيضاً بأضرار مادية في عدد من المدارس.

وذكرت وسائل إعلام إيرانية أن العالم النووي محمد رضا صديقي و12 من أفراد عائلته استشهدوا فجر يوم الثلاثاء في هجوم استهدف منزل والده في مدينة أستانة أشرفية شمالي البلاد.

وأعلن مركز إدارة الأزمات بوزارة الصحة الإيرانية تسجيل مقتل 627 شخصاً وإصابة 4935 آخرين جراء العدوان الإسرائيلي حتى الآن.

وعلى صعيد البنية التحتية الصحية، تضررت 7 مستشفيات، 4 وحدات صحية، و11 سيارة إسعاف في هجمات متكررة، ما يزيد من الضغط على النظام الصحي الإيراني في مواجهة الأزمة.

وتأتي هذه التطورات بعد أن شنت إسرائيل في 13 يونيو الجاري ضربات جوية مفاجئة في عملية أطلقت عليها اسم “الأسد الصاعد”، استهدفت مواقع عسكرية ومنشآت نووية إيرانية، أسفرت عن مقتل عدد من العلماء النوويين والقادة العسكريين البارزين، بينهم قائد الحرس الثوري حسين سلامي ورئيس أركان الجيش محمد باقري وقائد القوات الجوية الفضائية في الحرس الثوري أمير علي حاجي زاده.