«خامنئي» يعلّق على ما حصل في سوريا ويؤكّد: لجارتها دور واضح

علق المرشد الأعلى الإيراني علي خامنئي، على ما حصل في سوريا، مؤكدا أنه “بلا شك نتيجة خطة مشتركة أمريكية صهيونية”، مشيرا إلى أنه “لدى إيران وثائق تثبت ذلك”.



وقال خامنئي: “يجب عدم التردد في أن ما حدث في سوريا هو نتيجة خطة أمريكية وصهيونية مشتركة، هناك دور واضح لإحدى الدول الجارة لسوريا وهي لعبته وتلعبه الآن أيضا، وهذا ما يراه الجميع… أولئك هم العامل الأساسي”.

وشدد على أن “المتآمر الأساسي والمخطط الأساسي وغرفة التحكم الأساسية تقع في أمريكا والكيان الصهيوني”.

وقال: “لدينا أدلة على ذلك لا تبقي أي مجال للشك”، مضيفا: “كلما تزيد الضغوط على المقاومة تصبح أكثر قوة واستحكاما وكلما تزيد الجرائم ضدها تزيد معنوياتها وكلما تحاربونها تتوسع وتنتشر”.

وتابع قائلا: “المقاومة ستتسع أكثر من السابق وتنتشر في كل المنطقة”، متوجها إلى من وصفهم بـ”المحللين السذج الذين يتحدثون عن أن إيران والمقاومة سوف تضعف” بالقول: “إنها قوية وستصبح أكثر قوة”.