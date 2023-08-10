خام برنت يُسجل أعلى مستوى منذ يناير

ارتفعت أسعار النفط 2% في نهاية تعاملات يوم الأربعاء، لتواصل حصد المكاسب للجلسة الثانية على التوالي، وسط مخاوف من نقص الإمدادات.
وسجل خام برنت أعلى سعر له منذ يناير، حيث ساعد تراجع كبير في مخزونات الوقود الأميركية وتخفيض السعودية وروسيا إنتاجهما في تبديد تأثير المخاوف من تباطؤ الطلب من الصين، إلى جانب تقرير أظهر زيادة مخزونات النفط الأميركية.
وصعد خام برنت دولارا بما يعادل 1.6% إلى 87.55 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى سعر منذ 27 يناير، فيما ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي 1.48 دولار أو 1.8% إلى 84.40 دولار للبرميل عند التسوية، وهو أعلى مستوى منذ نوفمبر 2022، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.
اقترح تصحيحاً
اترك تعليقاً