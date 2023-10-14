خام برنت يُسجل ‏أعلى مكاسب أسبوعية منذ فبراير

قفزت أسعار النفط بنسبة 6% في نهاية تعاملات يوم الجمعة، لتسجل مكاسب أسبوعية قوية، بعد أن شددت الولايات المتحدة برنامج العقوبات على صادرات الخام الروسية.

وسجل خام برنت ‏أعلى مكاسب أسبوعية له منذ فبراير، مع تقدير المستثمرين لاحتمال اتساع ‏نطاق الصراع في الشرق الأوسط.‏

وأثارت التحركات الأميركية مخاوف بشأن الإمدادات في سوق تعاني الشح؛ إذ من المتوقع أن تنخفض المخزونات العالمية خلال الربع الأخير من العام.

وارتفعت العقود الآجلة لخام برنت 4.89 دولار، أو 5.7%، وأغلقت عند 90.89 ‏دولار للبرميل، فيما قفز خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنحو 4.78 دولار، أو ‏‏5.8%، ليصل إلى 87.69 دولار للبرميل عند التسوية، بحسب ما أفادت شبكة “CNBC”.

وحقق برنت مكاسب أسبوعية بنسبة 7.5%، وهي أكبر زيادة من نوعها منذ ‏فبراير، في حين ارتفع خام غرب تكساس الوسيط الأميركي بنسبة 5.9% خلال ‏الأسبوع المنتهي.