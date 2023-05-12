«خان»: أصدرنا 4 أوامر اعتقال في ليبيا ونسعى لإصدار اثنين آخرين

أعلن المدعي العام للمحكمة الجنائية الدولية كريم خان في إحاطته أمام مجلس الأمن الدولي اليوم الخميس أنّ المحكمة أصدرت 4 أوامر اعتقال سرّية جديدة في جرائم يُزعم أنها ارتُكبت في ليبيا منذ عام 2011.

وقال خان أثناء تقديم تقريره نصف السنوي عن ليبيا لمجلس الأمن التابع للأمم المتحدة إنّ المحكمة أصدرت 4 أوامر اعتقال صدرت عن القضاة المستقلين للمحكمة الجنائية الدولية.

وأوضح خان أنّ مكتبه تقدّم في الأسابيع القليلة الماضية بطلب لإصدار مذكرتيْ اعتقال إضافيتيْن لكنّ القضاة لم يفصلوا بعد في الأمر، والمذكرات تخضع للسّرية حاليا.

وتابع مدعي العام للجنائية الدّولية أنّه ليس واضحا مَن تستهدف المحكمة أو الجرائم المرتكبة، مطالبا القضاة برفع السرّية عنها وبانتظار صدور القرار.