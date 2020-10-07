خبراء أتراك يُواصلون نزع ألغام زرعتها عناصر حفتر

يواصل خبراء متفجرات من القوات المسلحة التركية، أعمال نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها عناصر حفتر بعد دحرها من جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

أفادت وزارة الدفاع التركية، بأن فرق إزالة الألغام التابعة للقوات التركية، تعمل على إزالة الألغام والمواد المتفجرة، التي زرعتها عناصر حفتر في ليبيا.

وأوضحت الوزارة في بيان، اليوم الأربعاء، أن فرق إزالة المتفجرات التابعة للقوات المسلحة التركية، والموجودة في ليبيا في إطار اتفاقية التدريب والتعاون والاستشارة العسكرية، فككت ألغاماً زرعتها عناصر حفتر.

وأشارت إلى أنها أزالت الألغام في مناطق تاجوراء وقاعدة الوطية الجوية والخمس ومصراتة.

Askeri Eğitim, İşbirliği ve Danışmanlık Anlaşması kapsamında Libya’da bulunan EOD, SAS ve PMKİ timlerimiz, darbeci Hafter güçlerinin tuzakladığı, siviller için büyük tehlike oluşturan Tacura, Okba, Homs ve Misrata bölgelerindeki mayın/EYP ve patlamamış mühimmatları imha ediyor. pic.twitter.com/YTiZGoiPFD — T.C. Millî Savunma Bakanlığı (@tcsavunma) October 7, 2020