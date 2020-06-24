خبراء أتراك يُواصلون نزع ألغام زرعتها عناصر حفتر

يواصل خبراء متفجرات من القوات المسلحة التركية، أعمال نزع الألغام والعبوات الناسفة التي زرعتها عناصر حفتر بعد دحرها من جنوبي العاصمة الليبية طرابلس.

وأفادت وكالة “الأناضول” للأنباء، اليوم الأربعاء، بأن خبراء المتفجرات يواصلون إبطال مفعول الألغام التي زرعتها عناصر حفتر بجوار طريق يستخدمه المدنيون بكثافة في منطقة “صلاح الدين” جنوبي طرابلس.

وقال الخبراء الأتراك، إنهم أبطلوا اليوم مفعول ألغام كانت مزروعة بجانب شجرة قرب طريق للمشاة، ونقلوها إلى منطقة آمنة قبل أن يدمروها.

وتعمل فرق متخصصة تابعة للقوات المسلحة التركية على إزالة ألغام ومتفجرات زرعتها عناصر حفتر في طرابلس ومدينة ترهونة ومناطق أخرى، وذلك بدعوة رسمية من حكومة الوفاق الوطني.

وفي سياقٍ ذي صلة، قال المركز الليبي لإزالة الألغام ومخلفات الحروب، في وقت سابق، إن عدد ضحايا الألغام المزروعة جنوبي طرابلس بلغ 110 أشخاص، بين قتيل وجريح، تشمل مدنيين وعسكريين من فرق نزع الألغام الليبية.

وأفاد المركز الإعلامي بعملية “بركان الغضب”، بأن الأحياء السكنية جنوب طرابلس وطريق المطار شهدت العديد من حوادث انفجار الألغام أودت بأرواح نازحين عادوا إلى منازلهم، وعناصر من الهندسة العسكرية أثناء عمليات تفكيك تلك الألغام.