خبراء أرصاد.. تحذيرات من موجات حرّ شديدة وفيضانات بمناطق مختلفة في العالم

توقع خبراء الأرصاد أن “يؤدي تغير المناخ إلى ارتفاع درجات الحرارة وزيادة الرطوبة وخطر الفيضانات في مناطق متفرقة من العالم”.

وأوضح المتنبئ الجوي السوري شادي جاويش لموقع شبكة غلوبال المحلي، “أن حالة التغير المناخي تسود المنطقة ككل حالياً، ودرجات الحرارة تعد قياسية بالنسبة لشهر نيسان، إذ سجلت في القاهرة درجة 40 درجة مئوية، وفي تركيا 39 درجة مئوية، وذلك نتيجة امتداد كتلة هوائية حارة من الجنوب وصلت حتى جنوب البحر الأسود”

وحول الفيضانات الشديدة التي شهدتها المنطقة في الإمارات وعمان واليمن، شدد جاويش، “أنها ناتجة حتماً عن التغير المناخي، وليس الاستمطار”، مضيفاً: “إننا سنشهد سيولاً وفيضانات ولكن بكميات بعيدة عما شهدته الإمارات والتي بلغت 250 ملم /سا”.

وأكد جاويش، “أنه بعد مرور الكتلة الهوائية الحارة، فإن مرور أي كتلة هوائية باردة تؤدي إلى حالة عدم استقرار شديدة تنتج عنها هطولات مطرية غزيرة مع تساقط حبات البرد، وهو ما سنشهده منتصف الأسبوع القادم”.

ونوه جاويش، “إلى أن تحديد المناطق التي ستشهد الحالة الجوية غير المستقرة في سوريا، سيتم بداية الأسبوع القادم عندما يتوضح مسار الكتلة الهوائية بدقة، ولكن توضح الخرائط الجوية الآن أن المناطق الجنوبية الشرقية( ريف دمشق – السويداء – دير الزور- البوكمال – منطقة الجزيرة) هي الأكثر تأثراً”.