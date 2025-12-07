خبراء الأمن السيبراني يحذرون: تحديث أندرويد ضرورة لحماية البيانات

حذرت مصادر تقنية مستخدمي أجهزة أندرويد من ثغرات أمنية خطيرة في نظام التشغيل، داعية إلى تحديث أجهزتهم فورًا لتجنب مخاطر الاختراق.

وأوضحت صحيفة ZDNet أن خبراء أمن المعلومات في غوغل اكتشفوا في أوائل ديسمبر الجاري 107 ثغرات في نظام مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP)، تؤثر على جميع الإصدارات من أندرويد-13 وحتى أندرويد-16. وأصدرت غوغل تحديثات أمنية جديدة في 5 ديسمبر لمعالجة هذه الثغرات.

وأشار الخبراء إلى أن اثنتين من هذه الثغرات – CVE-2025-48633 وCVE-2025-48572 – تُصنفان كخطر بالغ، وقد تم إبلاغ وكالة الأمن السيبراني وأمن البنية التحتية الأمريكية (CISA) بها.

وأضافوا أن هذه الثغرات تصيب عادة نواة النظام، ما قد يسمح للقراصنة بالتحكم في الجهاز أو الوصول إلى بيانات المستخدم إذا لم يتم تثبيت التحديثات الأمنية.

ودعت غوغل وخبراء الأمن السيبراني جميع مستخدمي أندرويد إلى تنزيل التحديثات الجديدة وتثبيتها فورًا لتفادي أي اختراق محتمل، مؤكدين أن التحديثات تشكل خط الدفاع الأول لحماية الأجهزة والبيانات الشخصية.

وشهد نظام أندرويد على مدى السنوات الماضية سلسلة من التحديثات الأمنية لمعالجة الثغرات التي اكتُشفت في النواة والتطبيقات الأساسية.

وتعكس الثغرات الأخيرة أهمية متابعة التحديثات الدورية، إذ إن أي تأخير في تثبيت التحديثات قد يعرض المستخدمين لهجمات سيبرانية متقدمة تهدف إلى سرقة البيانات أو السيطرة على الأجهزة. وتشدد غوغل على أن مشروع أندرويد مفتوح المصدر (AOSP) يسمح للباحثين بالكشف المبكر عن الثغرات، ما يسهم في تعزيز أمن المنصة.