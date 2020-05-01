خبراء: الإمارات تخوض «حرباً غير أخلاقية» ضد المغرب

أجمع خبراء مغاربة على أن الإمارات تخوض “حربا غير أخلاقية وانتقامية” ضد بلادهم، بسبب مواقف الرباط السياسية من ملفات عربية، أبرزها حصار قطر وحربي اليمن وليبيا، بحسب ما أفادت وكالة “الأناضول” للأنباء.



‎يأتي ذلك بعد أن تعرض المغرب خلال الأيام القليلة الماضية إلى هجوم من “الذباب الإلكتروني” التابع للإمارات، اتهم حكومة البلاد ورئيسها سعد الدين العثماني بالفشل في مواجهة أزمة كورونا وعدم توفير احتياجات المواطنين، بلغت حد اعتبار البلاد مقبلة على “مجاعة”.

وفي ردهم على الهجمة، أطلق إعلاميون ومغاربة هاشتاغ #شكرا_العثماني، تصدر قائمة الوسوم في البلاد.

وفي ندوة بعنوان “ما وراء هجوم الذباب الإلكتروني على المغرب.. الخلفيات والأهداف”، نظمها موقع “بناصا” الإخباري المحلي، مساء الخميس، قال المحلل السياسي منار السليمي :”نتحدث عن حرب غير أخلاقية وانتقامية تخوضها الإمارات ضد المغرب تجد تفسيراتها في أمور أخرى”.

وأضاف موضحا: “هناك حرب كبيرة والذباب الإلكتروني أحد مظاهرها”.

ولفت السليمي إلى أن المغرب “بلد عريق له تأثير وفعل قوي في التاريخ”، مذكرا أبوظبي بأن الرباط “كانت الضامن للإمارات كي تلتحق بمنظمة الأمم المتحدة”.

ووصف السليمي الحرب ضد بلاده بـ”الانتقامية من مواقفه السياسية الخارجية التي رفض فيها الانسياق وراء حصار قطر وحرب اليمن وفي ليبيا التي لا يتفق مع ما يجري فيها لأنه صاحب مبادرة اتفاق الصخيرات الذي أصبح موضوع هجوم من طرف خليفة حفتر المدعوم من الإمارات”.

من جهته، قال الإعلامي عبد الصمد بنعباد، إن هجوم الذباب الإلكتروني فشل في “التأثير والتشويش على المغرب في زمن الوحدة والاتحاد في مواجهة كورونا”.

وأضاف بنعباد أن المغرب انتقل من “الصمود إلى الإبداع في مواجهة كورونا، وهو ما جعل الغرب يتحدث عن تجربته، وتابعنا سياسيين فرنسيين يتكلمون عن ذلك بإعجاب”.

وأوضح أن الإعجاب الغربي بالمغرب “أثار غضبا لدى من يرفضون أن ينظر لغيرهم على أنهم متفوقون، وكان بالضرورة أن ردوا بأسلوب توظيف الذباب الإلكتروني لمهاجمة الرباط قبل أن يأتيهم الرد المغربي الذي أفشل المخطط وكشف الرسالة وفضح الواقفين عليها”.

من جانبه اعتبر خالد الشيات المحلل السياسي وأستاذ العلاقات الدولية بجامعة محمد الأول بوجدة، ما تقوم به الإمارات “عملية تجارية مربحة للأشخاص الذين يشتغلون بها ولا تأثير لها على صورة المغرب في العام لأن الخطاب لا يتجاوز الشاشات”.

وقال الشيات إن “هذا الأسلوب يدخل في إطار العبث وسوء النية في توجيه السياسات الخارجية”.

وأضاف: “لا نستغرب إن كان هناك هجوم على الوحدة الترابية للمغرب، لأنه ليس هناك سقف فيما يتعلق بمفهوم العداوة عند هذه الدول، لأنها دول ناشئة تعاني نوعا من الطيش”.

هذا ولم يصدر حتى الآن عن أبو ظبي أي تعليق على الاتهامات المطروحة.

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