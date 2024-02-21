خبراء «بريكس» يناقشون أزمة الغذاء في العالم

في الوقت الذي يواجه العالم أزمة جوع غير مسبوقة، وارتفاع بعدد الأشخاص المعرضين لخطر انعدام الأمن الغذائي الحاد، أعلن خبراء في دول بريكس عن عقد اجتماع في مصر لمناقشة أزمة الغذاء في العالم.

وذكرت وسائل إعلام مصرية، أن القاهرة ستستضيف اليوم للمرة الأولى بعد انضمامها للمجموعة، ملتقى رؤساء ومسؤولي أجهزة المنافسة والخبراء في الدول الأعضاء بمجموعة “بريكس”.

وبحسب المعلومات، فمن المقرر أن يشهد الملتقى مناقشة سلاسل إمداد الغذاء العالمية، والتركيز على تجارة الحبوب، والعمل على وضع آليات جديدة لمعالجة التشوهات التي يعاني منها السوق العالمي ومواجهة الممارسات الاحتكارية في هذا الشأن.

يذكر أن مجموعة “بريكس”، شهدت في العام الجاري 2024 توسعا كبيرا، مع انضمام السعودية وإيران وإثيوبيا ومصر والإمارات إلى المجموعة، بعد أن كانت تضم في السابق روسيا والبرازيل والهند وجنوب إفريقيا والصين.