خبراء جهاز المباحث الجنائية يباشرون مهامهم بمدينة الأصابعة.. وحصيلة بالأضرار اليومية

باشرت فرق خبراء التقديرات المالية المكلفين من قبل جهاز المباحث الجنائية، “مهامهم في مدينة الأصابعة، وذلك لتقييم وإثبات الأضرار التي لحقت بالمنازل المتضررة نتيجة الحرائق الأخيرة التي شهدتها المدينة”.

وتم خلال هذا اليوم “الكشف على 12 منزلًا من بين المنازل المتضررة مؤخراً، على أن تستكمل الفرق أعمالها غدًا إن شاء الله، لاستكمال التقييم والمعاينة لبقية المنازل التي لم يتم الكشف عليها اليوم”.

وتأتي هذه الجهود “في إطار حرص الجهات المعنية على توثيق الأضرار وتقديم الدعم اللازم للمواطنين المتضررين، وفقًا للإجراءات المعتمدة”.

في السياق، وبتصميم وإصرار، “تستمر جهود السلامة الوطنية بالتعاون مع مختلف الهيئات في السيطرة على الحرائق الواسعة التي اجتاحت مدينة الأصابعة، متخذة إجراءات سريعة ومنسقة لتقديم المساعدة للسكان المتضررين وضمان سلامتهم”.

وبحسب البلدية، “تُظهر الإحصائيات لهذا اليوم تضرر 10 منازل، منها 4 تعرضت للحرائق لأول مرة، مع تسجيل 6 إصابات واختناقات بينها مواطنون وأفراد من فرق الإنقاذ”.

ووفق البلدية، “إجمالي الأضرار منذ بداية الأزمة بلغ 226 منزلاً متضررًا، مما يعكس مدى تأثير الحرائق المستمرة منذ فبراير 2025، وقد بدأ فريق من خبراء التقديرات المالية الكشف عن الأضرار لتقديم المساعدة للمصابين”.

ووفق البلدية، “تتابع لجنة الطوارئ مجريات الأحداث عن كثب وتثمن جهود جميع الجهات المعنية، كما تدعو المواطنين للالتزام بالتعليمات وتوخي الحذر لضمان السلامة العامة”.