خبراء عرب يناقشون سياسات العمل المرن.. وليبيا تقدم رؤيتها

شاركت ليبيا في أعمال الورشة الإقليمية حول الإجازات مدفوعة الأجر وترتيبات العمل المرن، التي انطلقت في العاصمة المصرية القاهرة خلال الفترة من 1 إلى 3 ديسمبر 2025، بمشاركة خبراء وممثلين عن جهات حكومية ومؤسسات عربية متخصصة.

وقدمت المهندسة آمال نوري صافار، مديرة الإدارة العامة لشؤون التدريب والتأهيل المهني بوزارة العمل والتأهيل، عرضاً تناول التجربة الليبية في سياسات الإجازات مدفوعة الأجر والعمل المرن، وشرحت الجهود المبذولة لتعزيز هذه السياسات باعتبارها ركيزة تدعم الاستقرار الأسري وتمكين المرأة وتحقيق التوازن بين الحياة المهنية والأسرية.

وانضمت صافار إلى أعمال الجلسة الثالثة المعنونة بالحجة الاقتصادية والاجتماعية للإجازات مدفوعة الأجر والعمل المرن، التي ناقشت انعكاسات هذه السياسات على الإنتاجية ورفاه الأسرة، ودورها في تعزيز المساواة بين الجنسين داخل سوق العمل.

وأكدت الورشة في ختام أعمالها أهمية تبادل التجارب العربية، وتطوير الأطر التشريعية والسياسات الداعمة لبيئات عمل مرنة وعادلة، بما يعزز تحقيق التنمية المستدامة ويرفع مستوى مشاركة المرأة في الحياة الاقتصادية.