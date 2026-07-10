خبراء فرنسيون وعرب يشاركون بـ«تأهيل مدربين» تابعين للنيابة

يواصل مركز البحوث الجنائية والتدريب التابع لمكتب النائب العام، تنفيذ خطته الرامية إلى تطوير منظومة التدريب القضائي، عبر استكمال برنامج إعداد مدربين معتمدين بهدف توسيع قاعدة الكفاءات القادرة على نقل الخبرات داخل مؤسسات العدالة.

وأعلن مكتب النائب العام في ليبيا أن المركز استأنف في مقره الجزء الثاني المكمل للنسختين الرابعة والخامسة من دورة إعداد المدربين، ضمن البرنامج التدريبي المدرج في الربع الثالث من الخطة التدريبية للمركز للعام 2025 – 2026.

وشارك في النشاط التدريبي عدد من وكلاء النائب العام الذين سبق لهم المشاركة في النسختين الرابعة والخامسة من البرنامج، بينهم أعضاء يعملون في مكتب النائب العام، ورؤساء نيابات ابتدائية، ومديرون لنيابات مكافحة الهجرة غير الشرعية.

ونُظّم الأسبوع التدريبي بمشاركة مؤسسة خبراء فرنسا، عبر خبير وخبيرة فرنسيين، إضافة إلى خبيرة عربية، وذلك ضمن اتفاق التعاون الدولي الفني الموقع بين مركز البحوث الجنائية والتدريب والمؤسسة في 7 أبريل 2026.

ويستهدف برنامج “إعداد مدربين معتمدين” بناء قاعدة أوسع من المدربين المتخصصين، بما يسمح بتوسيع نطاق برامج رفع القدرات لتشمل مختلف العاملين في نظام العدالة الجنائية.

وأوضح المركز أن البرنامج يعتمد على تأهيل مدربين من أعضاء هيئة النيابة العامة والهيئات القضائية وأطر منظومة العدالة، بما ينسجم مع الخطة الاستراتيجية للمركز، خصوصًا في ما يتعلق بركيزة توطين التدريب وأدواته.

كما يندرج البرنامج ضمن محور التعاون الفني مع الجهات الدولية، وتعزيز مشاركة المؤسسات الدولية في تنظيم وتنفيذ برامج الدعم الفني والمشاريع التدريبية المتخصصة.

ويأتي هذا النشاط في إطار توجه مركز البحوث الجنائية والتدريب نحو بناء منظومة تدريب داخلية مستدامة، تعتمد على نقل المعرفة والخبرات داخل مؤسسات العدالة الليبية، بما يسهم في رفع الكفاءة المهنية وتطوير الأداء المؤسسي.