خبر سار لمرضى زراعة القرنية

دعت الهيئة الوطنية لزراعة القرنية، جميع المرضى الذين يحتاجون إلى إجراء عمليات زراعة القرنية، في مختلف المناطق الشرقية والغربية والوسطى والجنوبية، إلى التوجّه نحو المستشفيات الخاصة بعلاج مرضى العيون حسب منطقة كل حالة.

وقالت الهيئة في بيان على موقعها الرسمي، إن الهدف من هذه الدعوة إجراء الكشوفات اللازمة، تمهيدا لوضع الجدول الزمني والتنسيق لإجراء عملياتهم.

وكانت الهيئة الوطنية لزراعة القرنية، أعلنت استئناف برنامج زراعة القرنية لجميع المرضى الذين يعانون مشاكل في القرنية، ضمن الخطة المستهدفة لتوطين العلاج داخل ليبيا وتقليص قوائم الانتظار.