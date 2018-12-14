خبر سار من غوغل لمستخدمي أندرويد

خبر سار وجهته شركة “غوغل” الأمريكية، لكل مستخدمي نظام تشغيل الهواتف الذكية “أندرويد”.

وقالت “غوغل”، وفقا لما نقله موقع “أندرويد كوميونتي” التقني المتخصص إنها أزالت عددا كبيرا من التطبيقات الموجودة على متجرها الإلكتروني “غوغل بلاي”، والتي اكتشفت أنها تحوي عددا من البرمجيات الضارة.

وأوضحت “غوغل” أن جميع التطبيقات الموجودة على متجرها “غوغل بلاي” حاليا تعتبر مشروعة وسليمة بنسبة 100%.

واستهدفت “غوغل” في حملة التطهير الأخيرة جميع التطبيقات التي تحوي برمجيات خبيثة، حتى تلك التي تحوي نظم الإعلانات الاحتيالية.

وأشارت الشركة الأمريكية إلى أن معظم التطبيقات التي تم إزالتها من متجر “غوغل بلاي” يصل عدد مرات تحميلها لأكثر من 2 مليون أو أكثر مرة تحميل، وأبرزها تطبيقات ألعاب وتطبيقات أدوات مساعدة.

وكانت تلك التطبيقات تسمح بالولوج إلى خوادم “أندرويد” بصورة سرية، كما تفتح متصفحات خفية تستهلك بيانات المستخدمين بصورة سرية من دون أن يدروا.

وكان عدد من الخبراء قد كشفوا عن أن هناك تطبيقات تحتاج إلى إزالتها بشكل عاجل من الأجهزة التي تعمل على نظام “أندرويد”، حيث هي موجودة إلى الآن في متجر “غوغل بلاي”.

وأجرت الدراسة شركة “ESET”، ولاحظ القائمون عليها أن هذه التطبيقات تندرج تحت فئة البرمجيات الخبيثة المصرفية عبر الهاتف المحمول ذات الوظائف المعقدة. والعديد من هذه التطبيقات تتنكر كمعجلات ومنظفات، ومديري بطاريات، حيث تعرض على المستخدم إعادة توجيه من أجل تثبيت برامج ضارة أخرى من متجر “Play Store” بمجرد تشغيلها.

وتضم القائمة العديد من التطبيقات منها المنظفات بأغلب أنواعها مثل “Master Cleaner” و”Phone Power Booster” والمسرعات التي من المفترض أن توفر طاقة البطارية. وشملت القائمة أيضا تطبيق “Calling Free” وبعض تطبيقات لفقدان الوزن مثل “AppLock Privacy Protector” و”Wifi-Hotspot” وبعض تطبيقات الحماية من الفيروسات “Virus Cleaner”.