خبر سيّئ لعشاق فنجان القهوة!

تواصل أسعار حبوب البن تحطيم الأرقام القياسية في السوق العالمية، وصعدت العقود الآجلة لشهر يناير المقبل لحبوب “روبوستا” فوق مستوى 5500 دولار للطن.

وارتفعت العقود الآجلة لشهر يناير المقبل لحبوب “روبوستا” في تعاملات أمس الأربعاء بنسبة 7.15% إلى 5545 دولار للطن، وسجلت بذلك أعلى مستوى منذ بداية العام 2008.

وقبل ذلك بيوم صعدت العقود الآجلة لحبوب “روبوستا” أعلى مستوى منذ العام 1977.

وتواجه البرازيل، التي تعد أكبر منتج لحبوب البن في العالم، ظروفا مناخية غير مواتية بالدرجة الأولى بسبب الجفاف والحرارة وتفاوت هطول الأمطار وسط مخاوف من انخفاض المحصول في العام الزراعي الحالي.



