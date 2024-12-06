خبير أرصاد لـ«عين ليبيا»: الظاهرة طبيعية وتتكرر كل عدة سنوات والطقس يبدأ بالتحسن غداً

تحدث خبير الأرصاد الجوية علي أبو خريص لشبكة “عين ليبيا”، عن كميات الأمطار وواقع الوضع والفيضانات جراء المنخفض الجوي.

وقال خريص “إن أكبر كمية هطل للأمطار سجلت في “الهضبة الأرصاد” بلغت الكميات 129.2 مليمتر، وفي ضاحية “خلة الفرجان” التابعة لمدينة طرابلس سجلت 142.2 مليمتر، وفي قرية “الناصرية” سجلت 90.5 مليمتر، وفي سيدي “السايح” 73.6 مليمتر، و”الهضبة البدري” 75 مليمتر وفي “العامرية” بلغت كميات الهطل80 مليمتر”.

وأوضح أن “المنخفض قد بدأ بالتراجع تدريجيا بشكل بطيء، ويتحرك الآن باتجاه الشمال الشرقي”.

وتابع خبير الأرصاد: “بالنسبة للمناطق الغربية من ليبيا، ماتزال تتعرض لرياح قوية مصحوبة بسحب هاطلة، وتوقع أن يبدأ الطقس بالتحسن تدريجيا اعتبارا من غدا السبت، لنشهد حالة من الاستقرار البطيء”.

وأضاف: “الأمطار مستمرة هذه الليلة، وتشمل من مدينة طرابلس حتى من مصراته وتشمل أيضا مناطق ترهونة وبنوليد وبعض مناطق الجبل الغربي، حيث هطلت كميات كبيرة من المياه وغمرت مستشفى ترهونة”.

وتابع أبوخريص بالقول: “إن المياه دخلت الى المستشفى وتم إخراج الكادر الطبي إلى العيادة الخارجية ليواصلوا عملهم”.

وحول توصيف الوضع الحالي، أوضح أبخريص، “أن ما حدث هذا العام لا يتكرر كل عام، ووصفها بـ “دورة مناخية طويلة المدى” وهي ظاهرة تتكرر كل عدة سنوات”.

ونوّه أبخريص، إلى أن “وضعية الطقس هذه قد حدثت في سنوات سابقة مثل هذه غزارة من الأمطار”، وقال: “لا اعتبرها تغير مناخي كما يروج له في وسائل الإعلام بل “دورة مناخية طويلة المدى”، لافتا إلى أن “ستينيات وسبعينيات القرن الماضي شهدت وضعية مناخية مشابهة لما نشهده حاليا”.