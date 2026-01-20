خبير أرصاد لـ«عين ليبيا»: العاصفة الرملية جزء من دورة مناخية طويلة وليست تغيراً مناخياً

تتعرض ليبيا اليوم لعاصفة رملية شديدة تجتاح المدن والطرق، محملة بالغبار الكثيف والرياح القوية التي تحد من الرؤية وتعرقل الحركة اليومية. العاصفة لا تؤثر فقط على التنقل، بل تمتد آثارها لتطال البنية التحتية والمرافق العامة، وتزيد من المخاطر الصحية بسبب الغبار المتصاعد، ويشهد المواطنون في مختلف المناطق تحديات غير مسبوقة، حيث تتحول السماء إلى حجاب برتقالي كثيف، فيما تكافح السلطات لمواجهة الانقطاعات المحتملة وضمان سلامة الطرق والمناطق الحيوية.

وحول ذلك، أوضح خبير الأرصاد الجوية علي أبو خريص لشبكة عين ليبيا أن العاصفة الرملية التي اجتاحت شرق وجنوب ليبيا اليوم تعتبر جزءًا من دورة مناخية طويلة المدى، مؤكدًا أن كل الوضعيات التي حدثت، بما في ذلك أحداث درنة، سبق وأن تكررت، وليست نتيجة التغيير المناخي، ولكنه أشار إلى أن الوضعيات الحالية ضمن دورة مناخية طويلة المدى وهو مسؤول على كلامه.

وأضاف أبو خريص أن استعداد الحكومة والمواطنين لمواجهة هذه العواصف يعتمد على نشر التحذيرات الجوية والتزام المواطنين بالتعليمات الصادرة بعدم التنقل، مؤكدًا أن العلم لم يتوصل بعد لتفادي أي ظاهرة جوية، وأن المركز يصدر النشرات الخاصة بحالة الطقس ويتم إذاعتها عبر الإذاعات.

وبخصوص الإنذار المبكر، أوضح أبو خريص أنه يقتصر على تحذير المواطنين من حدود الظاهرة عند حدوثها، مثل الغبار أو الأتربة، مشيرًا إلى أن الغاية الأساسية هي توفير المعلومات وتمكين المواطنين من اتخاذ التدابير اللازمة لحماية أنفسهم وبيوتهم وأسرهم.

وأضاف أن عدم الخروج أو الحركة وتقليل السفر يساهم في تفادي أي خطر، مشددًا على أهمية وعي المواطنين ومتابعتهم لحالة الطقس من الجهات المسؤولة، محذرًا من أن التواصل غير الصحيح يمكن أن يسبب رعب الناس، ولهذا يجب الاعتماد على الإذاعة والنشرات الصادرة من جهات الاختصاص.

وأشار أبو خريص إلى أن فصل الربيع يعتبر الفترة الأكثر تأثيرًا على المحافظات الصحراوية جنوب الجزائر، التي تتأثر أحيانًا برياح قوية وأحيانًا بارتفاع درجات الحرارة، موضحًا أن المنخفضات تتعامل مع المكان الذي تتكون عليه، فلو تكون منخفض على البحر يتوقع أن يجلب الأمطار والجو المعتدل، أما على الصحراء فيتأقلم مع طبيعة الأرض.

ولفت إلى أن أبسط سرعة للرياح تحرك الأتربة وتسبب رداءة الرؤية، كما أن الرياح الجنوبية في فصل الربيع تزداد معها درجات الحرارة إلى أن يصل المخ إلى البحر وتتغير الأجواء بالكامل.