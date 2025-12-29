خبير أرصاد يحذّر من برودة شديدة بالصحراء ويؤكد لـ«عين ليبيا»: الحالة الجوية طبيعية

قال خبير الأرصاد الجوية علي أبو خريص لشبكة “عين ليبيا” إن الحالة الجوية الحالية في ليبيا تأتي ضمن المعدلات الطبيعية لفصل الشتاء، الذي يتميز ببرودة الأجواء وهطول الأمطار، موضحًا أن لكل فصل خصائصه المناخية المعروفة.

وأوضح أبو خريص أن بداية موسم الأمطار هذا العام كانت متفرقة، حيث تأثرت بعض مناطق الجنوب بسحب قادمة من المناطق الاستوائية، ما أدى إلى هطول أمطار متفرقة في ربوع الجنوب، امتدت لاحقًا إلى الساحل وتسببت في أمطار خفيفة.

وأضاف أن هذه الفترة تشهد ظهور سحب على شريط ضيق من الساحل، تعطي أمطارًا خفيفة ومتفرقة من منطقة إلى أخرى.

وأشار إلى أن موسم الأمطار لم ينتهِ بعد، ومن المتوقع أن يشهد هطول أمطار على معظم المناطق خلال الفترة القادمة، معربًا عن أمله في أن تكون أمطار خير وبركة على البلاد.

وبخصوص الرياح، أكد خبير الأرصاد أنها خلال هذه الفترة تكون في الغالب رياحًا باردة وغير محملة بالأتربة والغبار، لافتًا إلى أن مواسم الأتربة والعواصف الرملية ترتبط أكثر بفصلي الربيع والصيف، وليس الشتاء.

وفيما يتعلق بدرجات الحرارة، أوضح أبو خريص أن الانخفاض في درجات الحرارة أمر طبيعي في هذا الوقت من السنة، متوقعًا أن يكون الانخفاض أشد في مناطق الصحراء، نظرًا لطبيعة اليابسة التي تكتسب الحرارة بسرعة وتفقدها بسرعة، على عكس البحر الذي يكتسب الحرارة ببطء ويفقدها ببطء، ما يجعل مياه البحر لا تزال دافئة نسبيًا حتى خلال فصل الشتاء.

وختم حديثه بالتأكيد على أن هذه الخصائص المناخية طبيعية لهذا الفصل، داعيًا المواطنين إلى تفهم طبيعة التقلبات الجوية الموسمية.