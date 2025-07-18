خبير أمريكي: ترامب واهم إن ظن أنه قادر على تغيير مواقف بوتين!

قلل المحلل العسكري الأمريكي مارك سليبودا من قدرة الرئيس الأمريكي دونالد ترامب على التأثير في مواقف الرئيس الروسي فلاديمير بوتين، واصفاً اعتقاده بإمكانية تغيير مواقف موسكو بـ”الوهم”.

وفي تصريحات لقناة Rachel Blevins عبر موقع “يوتيوب”، قال سليبودا بسخرية: “يبدو أن ترامب أقنع نفسه بأنه قادر، من خلال مهارته السحرية في عقد الصفقات، على إجبار بوتين على تقديم تنازلات… وهو الآن مستغرب من سبب عدم حدوث ذلك”.

وأضاف أن روسيا حددت شروطها بوضوح لإنهاء النزاع في أوكرانيا، وأنها “ستفعل كل ما يلزم لتحقيق أهدافها”، مؤكداً أن “من يخسر لا يمكنه فرض الشروط”.

وتأتي تصريحات الخبير الأمريكي عقب إعلان ترامب، يوم الاثنين الماضي، ما وصفه بـ”الإنذار النهائي” لروسيا، مانحًا موسكو 50 يومًا لتوقيع اتفاق سلام مع كييف. وهدد ترامب بفرض رسوم جمركية بنسبة 100% على الواردات الروسية، بالإضافة إلى فرض “رسوم ثانوية” على الدول التي تواصل شراء الطاقة الروسية.

كما كشف ترامب عن اتفاق أمريكي-أوروبي لتوريد أسلحة أمريكية إلى أوكرانيا، تتكفل أوروبا بتكاليفها. وتشمل المساعدات العسكرية بطاريات دفاع جوي من طراز “باتريوت”، في إطار استراتيجية تصعيدية لدعم كييف.

من جانبه، علّق المتحدث باسم الكرملين دميتري بيسكوف على خطة ترامب، قائلاً إنها “مجرد أعمال” (Business as usual)، في إشارة إلى افتقارها للواقعية أو التأثير العملي على أرض الواقع.

ورغم الإعلان عن توافق بين واشنطن وبروكسل، إلا أن عدة دول أوروبية، منها فرنسا والتشيك وإيطاليا والمجر، رفضت المشاركة في تمويل عمليات شراء الأسلحة الجديدة، ما يعكس الانقسامات داخل الاتحاد الأوروبي بشأن استمرار دعم كييف عسكرياً.