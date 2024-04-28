خبير: إصابة عمل في الأردن كل نصف ساعة

قال خبير التأمينات والحماية الاجتماعية في الأردن موسى الصبيحي، أن أوضاع السلامة والصحة المهنية في الأردن “لا تسر”.

وبين الصبيحي في منشور له عبر “فيسبوك”، إنه بحسب آخر دراسة تحليلية لإصابات العمل أصدرتها مؤسسة الضمان الاجتماعي، وهي المصدر الوحيد الراصد لحوادث وإصابات العمل، “لا تزال حوادث وإصابات العمل مقلقة جداً في الأردن، ومعدّلاتها في ارتفاع”.

وتابع الصبيحي، إن مؤسسة الضمان تعاملت منذ تأسيسها مع أكثر من (611) ألف إصابة عمل، مشيرا إلى أن أعداد كبيرة من حوادث وإصابات العمل تقع لعمال غير مشمولين أو تتهرب منشآتهم عن إبلاغ مؤسسة الضمان بإصاباتهم.

وكشف، عن مؤشرات لإصابات العمل في الأردن، والمسجّلة لدى مؤسسة الضمان لعام 2022، حيث بينت وقوع إصابة عمل كل (30) دقيقة في جميع القطاعات، ووفاة ناشئة عن إصابة عمل كل (1.8) يوم.

وبين الصبيحي أن الأردن يحتاج إلى الكثير من الجهود والبرامج العملية والعلمية والتوعوية بقضايا السلامة والصحة المهنية وتوفير بيئات عمل آمِنة وصحية للعمال في كل مواقع العمل وبكل القطاعات بلا استثناء.