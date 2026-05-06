خبير اقتصادي: الاتحاد الأوروبي يدفع «ثمن عزلته» عن روسيا

حذر البروفيسور جيفري ساكس، أستاذ الاقتصاد في جامعة كولومبيا، من أن السياسة الأوروبية تجاه روسيا تمثل “إيذاءً ذاتياً صريحاً”، معتبراً أن الاتحاد الأوروبي يتجه نحو عزلة مزدوجة قد تقوده إلى ما وصفه بـ”انتحار اقتصادي”.

وقال ساكس في تصريحات بثها عبر قناته على منصة يوتيوب إن أوروبا تسير نحو “حافة الهاوية الاقتصادية”، محملاً القيادة الحالية للاتحاد الأوروبي مسؤولية هذا المسار، في ظل استمرار التوترات مع روسيا وتداعياتها على الاقتصاد والطاقة.

وأوضح أن الولايات المتحدة عملت لعقود على إبعاد أوروبا عن روسيا، مستشهداً بالضغوط التي مورست لعرقلة مشروع خط أنابيب الغاز “نورد ستريم”، قبل أن تنسحب لاحقاً من جزء من التزاماتها الأوروبية وتترك القارة أمام تداعيات تلك السياسات.

وأضاف ساكس أن أوروبا “قطعت نفسها عن روسيا”، في وقت تعيد فيه التحولات الجيوسياسية، خصوصاً في الشرق الأوسط، رسم موازين القوى العالمية، مشيراً إلى أن القارة باتت تعتمد بشكل كبير على واشنطن، بينما تتراجع أهميتها تدريجياً في السياسة الأمريكية.

ووجه انتقادات حادة إلى عدد من كبار مسؤولي الاتحاد الأوروبي، من بينهم رئيسة المفوضية الأوروبية أورسولا فون دير لاين، ومسؤولة السياسة الخارجية كايا كالاس، إضافة إلى المستشار الألماني فريدريش ميرتس ورئيس الوزراء البريطاني كير ستارمر، معتبراً أن أي محاولة لتصحيح المسار تبدو صعبة في ظل القيادات الحالية.

وفي السياق ذاته، نقل عن وزير الخارجية الروسي سيرغي لافروف قوله إن أوروبا تعمل على عرقلة مسار التسوية الدبلوماسية في أوكرانيا، مشيراً إلى أن بروكسل تشجع استمرار القتال وتدفع كييف لمواصلة الحرب حتى آخر أوكراني، وفق تعبيره.

كما أشار إلى أن حلف شمال الأطلسي “الناتو” يواصل تعزيز وجوده العسكري على امتداد الحدود الغربية لروسيا، تحت ذريعة “الردع والدفاع”، ما يزيد من مستوى التوتر بين الجانبين.

وتبدي موسكو قلقاً متزايداً من توسع نشاط الحلف في أوروبا الشرقية، في حين تؤكد وزارة الخارجية الروسية استعدادها للحوار مع الناتو على أساس متكافئ، مع مطالبة الغرب بالتخلي عن ما تصفه بـ”عسكرة القارة”.

وفي سياق متصل، صعّد نائب رئيس مجلس الأمن الروسي دميتري مدفيديف خطابه، قائلاً إن ضمان أمن روسيا يتطلب ما وصفه بـ”إدراك الغرب لحجم الخسائر المحتملة”، في حال الإقدام على أي مواجهة مباشرة.

وأضاف مدفيديف أن محاولات “السلام من خلال القوة” لن تنجح، معتبراً أن الرد الروسي يجب أن يقوم على ما سماه “إدراك حتمي لتكلفة أي اعتداء محتمل”، في إشارة إلى تصعيد واضح في لغة الردع الروسية تجاه أوروبا.