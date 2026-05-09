خبير اقتصادي: السوق السوداء تخلق «أسعاراً وهمية» والدينار يتعافى تدريجياً

أكد الخبير الاقتصادي ناظم الطياري، في منشور له على فيسبوك، أن السوق السوداء للدولار في ليبيا لا يزال يشهد تقلبات حادة نتيجة الممارسات المضاربية بين بعض المتعاملين عبر غرف الواتساب، حيث يقومون بشراء وبيع العملة بأسعار غير حقيقية بهدف الربح فقط.

وأوضح الطياري أن المضاربين يرفعون سعر الدولار أحيانًا إلى 8.5، ثم يبيعون كميات عند هذا السعر، قبل أن يقوموا بتخفيضه إلى 7.90 ليشتروا من المواطنين مرة أخرى، ثم يعيدون رفع السعر ويكررون العملية بشكل مستمر، ما يخلق حالة من التضليل وعدم وضوح السوق.

وأشار إلى أن الضحية الحقيقية في هذه اللعبة هم الأفراد الذين يستمرون في العناد وعدم الاستماع للنصائح الاقتصادية، مؤكداً أن الحل الأمثل هو ترك السوق لهم، لأنهم في حالة انهيار مستمرة.

وفي السياق نفسه، طمأن الطياري الجمهور بأن العرض من النقد الأجنبي مستمر وبكميات كافية عبر المنظومة الرسمية، وأن الدولار الكاش متوافر وبوفرة في خزائن المصرف المركزي، مشيرًا إلى أن إجراءات الصرف ستصبح أسرع وأكثر انتظامًا خلال الأيام القادمة بإذن الله.

واختتم الخبير الاقتصادي بالتأكيد على تعافي الدينار الليبي تدريجيًا، داعيًا المواطنين إلى الثقة بالمنظومة الرسمية وعدم الانجرار وراء أسعار السوق السوداء، لضمان استقرار العملة المحلية وتعزيز القوة الشرائية للمواطنين.

هذا وشهدت الفترة الأخيرة ارتفاعات مفاجئة وتقلبات في أسعار الدولار بالسوق السوداء الليبية، حيث يستغل بعض المضاربين ضعف الرقابة واستعمال وسائل التواصل الاجتماعي لتضليل السوق.

ويعد وجود الدولار الكاش في خزائن المصرف المركزي وتوفير العرض الرسمي عاملًا أساسياً لتحقيق استقرار تدريجي للعملة الوطنية، ما يعكس مؤشرات تحسن تدريجي للثقة في الدينار الليبي.