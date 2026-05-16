خبير اقتصادي يحذر من أزمة صامتة تضرب «قطاع النقل»

حذر الخبير الاقتصادي مختار الجديد من تداعيات أزمة الوقود على قطاع النقل في ليبيا، معتبرًا أن مشاهد طوابير الشاحنات الممتدة بالكيلومترات أمام محطات الوقود تكشف عن أزمة حقيقية تضرب حركة نقل السلع والبضائع في البلاد.

وقال مختار الجديد، في منشور عبر صفحته على موقع “فيسبوك”، إن مجرد مشاهدة طوابير الشاحنات على طول الطريق الساحلي وداخل المدن تكفي لاكتشاف حجم التعطل الذي أصاب قطاع النقل، مشيرًا إلى أن ما لا يقل عن ثلث أسطول النقل في ليبيا أصبح خارج الخدمة بسبب ساعات الانتظار الطويلة أمام محطات الوقود.

وأوضح أن هذه الأزمة لا تقتصر على تأخير حركة الشاحنات فقط، بل تمتد إلى التأثير المباشر على عمليات نقل السلع والإمدادات، في وقت يتحمل فيه السائقون وأصحاب الشاحنات وتجار البضائع أعباءً متزايدة بصمت، وسط غياب حلول عملية تنهي حالة الازدحام المستمرة.

وأضاف الخبير الاقتصادي أن مشاهد الاصطفاف اليومي للشاحنات أمام محطات الوقود أصبحت جزءًا من الواقع اليومي في عدد من المدن والمناطق الليبية، ما يعكس حجم الاختلالات التي تواجه منظومة التوزيع والإمداد.

وانتقد الجديد ما وصفه بضعف الانتباه الرسمي لحجم الأزمة، معتبرًا أن المسؤولين يمرون يوميًا أمام هذه الطوابير دون إدراك حقيقي لتداعياتها الاقتصادية والخدمية على السوق المحلية وحركة الإمدادات.

وتعكس أزمة الوقود في ليبيا تحديات متكررة تواجه قطاع النقل والخدمات اللوجستية، خاصة مع اعتماد الأسواق بشكل كبير على النقل البري في تأمين السلع والمنتجات بين المدن والمناطق المختلفة.

ويرى متابعون للشأن الاقتصادي أن استمرار تعطل الشاحنات لساعات طويلة أمام محطات الوقود قد يؤدي إلى ارتفاع تكاليف النقل وتأخير وصول البضائع، الأمر الذي ينعكس بصورة مباشرة على الأسواق وأسعار السلع داخل البلاد.

وتشهد عدة مناطق ليبية بين فترة وأخرى أزمات ازدحام أمام محطات الوقود، وسط مطالبات بإيجاد حلول تضمن انسيابية التوزيع وتخفيف الضغط على قطاع النقل، الذي يمثل شريانًا رئيسيًا لحركة التجارة والإمدادات داخل السوق الليبية.